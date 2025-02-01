Fransız Askerleri Çad'dan Çekildi

ENCEMİNE, 1 Şubat (Xinhua) -- Fransız askerlerinin Çad'dan resmen çekilmesi dolayısıyla Çad'ın başkenti Encemine'deki Adji Kossei askeri üssünde bir tören düzenlendi, 31 Ocak 2025.
Fransa'nın Çad'daki 125 yıllık askeri varlığı, başkent Encemine'deki ana askeri üssünü devretmesiyle resmen sona erdi. (Fotoğraf: Mbaigolmem Arnaud/Xinhua)
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