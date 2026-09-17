Fransız Bakan Rufo, Rusya'nın AB ve NATO sınırlarını test etmeyi sürdüreceğini söyledi - Son Dakika
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Fransız Bakan Rufo, Rusya'nın AB ve NATO sınırlarını test etmeyi sürdüreceğini söyledi

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Fransa Savunma Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Alice Rufo, Rusya'nın son dönemde artan saldırılarıyla Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun sınırlarını zorladığını belirtti. Rufo, NATO ve AB'nin bu saldırılar karşısında sağlam duruş sergilemesi ve yöntem ve sükunetle cevap vermesi gerektiğini kaydetti.

Fransa Savunma Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Alice Rufo, Rusya'nın son dönemde artan saldırılarıyla Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun sınırlarını zorladığını söyledi.

Bakan Rufo, BFMTV kanalı ile RMC radyosunun ortak yayınında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Rusya'nın yoğunluklu saldırılarla Avrupalıları bölmek ve Ukrayna'ya sağlanan desteği kısıtlamak istediğini belirten Bakan Rufo, Rusya'nın AB ve NATO'nun sınırlarını test etme girişimlerinden vazgeçmeyeceğine ve bunların artarak devam edebileceğine dikkati çekti.

Bakan Rufo, NATO ve AB'nin bu saldırılar karşısında "sağlam duruş" sergilemeye devam etmesi ve saldırılara "yöntem ve sükunetle" cevap verilmesi gerektiğini kaydetti.

Ayrıca Rufo, Ukrayna'nın ateşkes müzakerelerinin devam etmesini ve barışı istediğini ancak Rusya'nın "şu aşamada" barıştan yana olmadığını savundu.

Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar son günlerde yoğunlaşırken, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) 13 Eylül'de Ukrayna-Polonya sınırına yakın bölgede, aralarında eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, eski İsveç Başbakanı Carl Bildt ile İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'ın da bulunduğu Avrupalı siyasetçi ve diplomatları taşıyan trenin geçişinden dakikalar sonra başka bir treni vurması tepki ile karşılanmıştı.

Kaynak: AA
Avrupa BirliğiSavunmaFransızFransaGüncelRusyaNatoSon Dakika

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