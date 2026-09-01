Fransız milletvekili Sebaihi, aşırı sağın başörtüsü cezası tekliflerine suç duyurusunda bulundu

Fransız milletvekili Sabrina Sebaihi, aşırı sağcı siyasetçilerin seçimleri kazanmaları halinde başörtüsü takanlara para cezası uygulayacakları yönündeki Müslümanları hedef alan ayrımcı açıklamalarına ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Fransa'da Yeşiller Partisi (EELV) Milletvekili Sebaihi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin gelecek yılki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması halinde başörtüsü takan kadınlara para cezası uygulamak istediğini kaydetti.

Sebaihi, başörtüsü hakkında söz konusu partinin birçok yetkilisinin açıklamalarına ilişkin Paris Cumhuriyet Savcısı Laure Beccuau'ya suç duyurusunda bulunduğunu kaydederek, tekrar edilen bu açıklamaların, dine dayalı ayrımcılığı teşvik etmeyi cezalandıran 29 Temmuz 1881 tarihli yasanın 24. maddesi açısından hukuki bir sorun teşkil ettiğini savundu.

Suç duyurusunda bulunarak, yargının söz konusu açıklamaların dine dayalı ayrımcılığa teşvik teşkil edip etmediğini belirlemesini hedeflediğine işaret eden Sebaihi, son 48 saatte RN partisinin birçok yetkilisinin, kamusal alanda başörtüsü yasağının uygulanmasına, başörtüsü takan kadınlara para cezası kesilmesine, bu konuda bir referandum düzenlenmesine yönelik açıklamalar yaptığını hatırlattı.

Sebaihi, "Bu tekliflerin arkasında, Müslüman kadınları hedef alan ayrımcı bir siyaset şekilleniyor. Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) ve ırkçılık asla normalleştirilmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

RN Partisi milletvekili Jean-Philippe Tanguy katıldığı bir programda gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmaları halinde başörtüsü takanlara para cezası uygulayacaklarını söylemişti.

Tanguy'nin bu açıklamaları kamuoyunda tepki ile karşılanmıştı. Fransa'da kamusal alanda başörtüsü yasağı, halihazırda aşırı sağcı partinin seçim vaatleri arasında yer alıyor.

Ülkede kamu çalışanlarının yanı sıra 2004'ten bu yana ilk ve ortaöğretim seviyesindeki öğrenciler için de başörtüsü yasağı uygulanıyor.

İlk turu 18 Nisan, ikinci turu ise 2 Mayıs 2027'de yapılacak seçimlerde iki dönem üst üste görev yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aday olamayacak.