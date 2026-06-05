Fransız Milletvekillerinden Büyükelçi Zarka'ya Tepki - Son Dakika
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Fransız Milletvekillerinden Büyükelçi Zarka'ya Tepki

05.06.2026 18:58
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Fransız vekiller, İsrail Büyükelçisi'nin Fransa iç siyasetine müdahalesini sert bir dille eleştirdi.

Fransız milletvekilleri, İsrail'in Paris Büyükelçisi Joshua Zarka'nın 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinde, "Filistin destekçisi Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin adayı Jean-Luc Melenchon'un seçilmesini istemediği" yönündeki ifadelerine tepki göstererek, Büyükelçi'nin Fransa'nın içişlerine müdahalesini eleştirdi.

İsrail'in Paris Büyükelçisi Joshua Zarka'nın, France 2'de katıldığı bir programda, 2027 cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin değerlendirmeleri, Fransız vekillerin tepkisini çekti.

Fransız milletvekilleri, cumhurbaşkanlığı koltuğunda "LFI'nın adayı Jean-Luc Melenchon yerine herhangi birini görmeyi tercih ettiğini" söyleyen Büyükelçi Zarka'nın bu ifadelerini, "dış müdahale" diyerek sert şekilde eleştirdi.

LFI Parti Koordinatörü Manuel Bombard, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Büyükelçi'nin bu ifadeleriyle Fransa siyasetine açık şekilde müdahale ettiğini belirtti.

Bombard, Fransız hükümetinin buna tepki göstererek, Büyükelçi'yi kınaması gerektiğini ifade etti.

Sosyalist Parti (PS) Genel Sekreteri Olivier Faure ise paylaşımında, "Fransa'da görev yapan bir büyükelçinin kabul edilemez müdahalesini" eleştirerek, yalnızca Fransızların ülkenin geleceğine karar verebileceğinin altını çizdi.

İsrail'in seçimlere müdahalesi

İsrail'in Fransa'daki seçimlere müdahalesi, yakın zamanda yerel seçimler için de gündeme gelmişti.

İsrailli BlackCore firmasının, Filistin halkına desteği seçim kampanyasının ana unsurlarından biri haline getiren solcu LFI Partili belediye başkan adaylarına ilişkin dezenformasyon yayarak, seçimlere müdahale ettiği basına yansımıştı.

Fransız hükümeti, martta düzenlenen yerel seçimlere müdahale ettiği şüphesiyle BlackCore firması hakkında yasal süreç başlatmıştı.

Fransa'da 2027'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimine 2 dönem görev yapan Emmanuel Macron yeniden aday olamayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransız Milletvekillerinden Büyükelçi Zarka'ya Tepki - Son Dakika

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