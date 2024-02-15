Fransız Muhalif Lider Melenchon: Gazze\'deki Katliama Sessiz Kalan Yok

Fransız muhalif lider ve eski cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de yaşanan katliama sessiz kalabilecek herhangi birinin olmadığını söyledi.
Fransa Dışişleri Bakanlığı yakınlarında toplanan Filistin destekçileri İsrail'in saldıranlarının devam ettiği Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu.
Ellerinde Filistin bayrakları, "Sömürgeciliği durdurun", "İsrail'i silahlandırmayın" ve "Soykırımı durdurun" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Gazze'de saldırılarına devam eden İsrail'e karşı yaptırım uygulanmasını istedi.
Eylemciler, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşamını yitirenler arasındaki 5 bin kişinin isimlerinin elle yazıldığı 2 büyük afişi taşıdı. Göstericiler, "Ateşkes" ve "Gazze'nin çocuklarıyız" sloganları attı.
Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekilleri Mathilde Panot, Eric Coquerel, eski cumhurbaşkanı adayı Melenchon, Fransız Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Manon Aubry dahil çok sayıda muhalif siyasetçi gösteriye katıldı.
Melenchon burada yaptığı konuşmada, "(Gazze'de) yaşanan katliama sessiz kalabilecek herhangi biri yok. Çatışmanın önceki nedenleri ne olursa olsun. 7 Ekim (2023) günü. Hiçbir şey bu toplu katliamı haklı çıkarmıyor." ifadelerini kullandı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze ile ilgili planladığı hiçbir amaca ulaşamayacağını vurgulayan Melenchon, Gazze'deki doktorların bölgede "her şeyin ölüm koktuğunu" söylediğini aktardı.
"Yüzyılımızın böyle bir katliamla başlaması berbat"
Melenchon, Gazzelilerin güvende olmak için İsrail'in verdiği talimatları doğrultusunda gittiği yerlerde bombalanacağını ve tek tek keskin nişancılar tarafından öldürüleceğine dikkati çekerek, "Yüzyılımızın böyle bir katliamla başlaması berbat." dedi.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail'e yönelik aldığı son tutumun ülkesinin uluslararası taahhütlerine uygun olduğu yorumunu yapan Melenchon, Macron'un bölgede katliam ve soykırım gerçekleştiğinin farkına vardığı için bunu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını başlattıktan 4 ay sonra yaptığı değerlendirmesinde bulundu.
Melenchon, "Bir şey yapmayan, soykırım gerçekleşmesine izin veren kişi de savaş suçlusu." diyerek, İsrail'e silah taşıyanların ve buna karar verenlerin de savaş suçlusu olduğunu veya savaş suçuna ortaklık ettiğini söyledi.
Limanlarda ve gemilerde çalışanlara Netanyahu'nun kullanacağı silahları taşımama çağrısı yapan Melenchon, "Ülkemizin siyasi yöneticilerini bu katliamın sona ermesini talep etmeye çağırıyorum." dedi.
Melenchon, anne, babası ve tüm ailesini kaybeden Gazzeli çocukların başını okşayacak birilerini aradığını aktardı.
Milletvekili Coquerel, Paris yönetiminin Gazze'de ateşkes talebini daha gür sesle talep etmesi ve bölgede bir soykırım yaşandığını tanıması için bu gösteriyi yaptıklarını ifade etti.
Coquerel, İsrail'in bölgedeki saldırılarını başından bu yana Filistinlileri Gazze'den göndermek için yaptığını ifade ederek, şöyle devam etti:
"Emmanuel Macron'un bugün sesini yükselttiğini görüyoruz çünkü orada olup bitenin 'kabul edilemez' olduğunu söylüyor. İyi. Ancak eğer (Gazze'deki durum) 'kabul edilemez' ise o zaman Fransa harekete geçmeli ve eylemleri sözleriyle eşleşmeli."
Parti olarak Fransa'nın İsrail'e silah satışını durdurmasını talep ettiklerini belirten Coquerel, Fransa'nın Gazze'deki soykırımın durması için elinden geleni yapmasını istedi.
Coquerel, Fransa'nın bunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) önerge sunarak, İsrail'e yaptırım uygulayarak ve Filistin'i bir devlet olarak tanıyarak yapabileceğine dikkati çekti.
Netanyahu'yu, Filistin halkını yok etmekle suçlayan Coquerel, Gazze'de soykırım yaşandığına işaret etti.
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