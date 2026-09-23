Fransız polisler, Paris'te meclis önünde maaş ve iş koşulları için gösteri yaptı

Fransız polisler, Paris'te meclis önünde maaş ve iş koşulları için gösteri yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fransız polisleri, maaşlarının artırılması ve iş koşullarının iyileştirilmesi talebiyle Paris'teki Ulusal Meclis önünde bir araya geldi. Ulusal Polis İttifakı sendikasının çağrısıyla düzenlenen gösteri, 2027 bütçe görüşmelerinin başlamasına yaklaşık 20 gün kala yapıldı.
Fransa'da polisler maaşlarının artırılması ve iş koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başkent Paris'teki Ulusal Meclisin önünde gösteri düzenledi.
Fransız polis sendikası Alliance Police Nationale'in (Ulusal Polis İttifakı) çağrısıyla polis memurları, 2027 bütçe görüşmelerinin başlamasına yaklaşık 20 gün kala Paris'te meclisin önünde bir araya geldi.
Ellerinde sendikalarına ait bayraklar taşıyan mavi yelekli göstericiler, gelecek yılki bütçe kapsamında polis maaşlarının artırılması çağrısında bulundu.
"Polisler öfkeli" sloganları atan göstericiler, ayrıca polis teşkilatının imkanlarının artırılmasını??????? ve polis memurlarının iş koşullarının iyileştirilmesini istedi.
Fransız polisler, geçen hafta da aynı taleplerle başkentin ünlü Şanzelize Caddesi'nde gösteri düzenlemişti.
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