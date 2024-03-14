Fransız Senatosu, Ukrayna ile güvenlik alanında imzalanan işbirliği anlaşmasını onayladı - Son Dakika
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Fransız Senatosu, Ukrayna ile güvenlik alanında imzalanan işbirliği anlaşmasını onayladı

Fransa'nın Ukrayna ile imzaladığı işbirliği anlaşması, Fransız Senatosu'nda yapılan oylama sonucunda kabul edildi. Anlaşma, 22 'hayır' oyuna karşı 293 'evet' oyu alarak onaylandı. Fransa, Rusya-Ukrayna Savaşı süresince Ukrayna'ya 2,6 milyar avro değerinde askeri malzeme göndermiştir.

14.03.2024 13:23
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Fransız Senatosu, Ukrayna ile güvenlik alanında imzalanan işbirliği anlaşmasını onayladı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa'nın Ukrayna ile 16 Şubat'ta imzaladığı işbirliği anlaşması Senatoda oylamaya sunuldu.

Anlaşma 22 "hayır" oyuna karşı 293 "evet" oyu ile kabul edildi.

Ulusal Meclis Genel Kurulunda 12 Mart'ta, Ukrayna'daki durum ele alınmış ve meclisin oylamasına sunulan anlaşma 99'a karşı 372 oyla kabul edilmişti.

Oylama öncesi Genel Kurul'da konuşan Başbakan Gabriel Attal, "Bizim için Ukrayna'ya sırtımızı çevirmek, kendi değerlerimize sırt çevirmek anlamına geliyor." ifadesini kullanmış ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana Ukrayna'ya 2,6 milyar avro değerinde askeri malzeme gönderdiklerini belirtmişti.

Kaynak: AA

Ukrayna, Güvenlik, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransız Senatosu, Ukrayna ile güvenlik alanında imzalanan işbirliği anlaşmasını onayladı - Son Dakika

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