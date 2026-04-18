Freni Boşalan TIR Devrildi, Sürücü Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde freni boşalan TIR, yol kenarındaki yamaca çarpıp devrildi. Kazada sürücü Murat B. (39) yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İnegöl-Domaniç kara yolu İnegöl'ün Tahtaköprü Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl yönüne giden Murat B. yönetimindeki 16 BUT 870 plakalı kaynak suyu yüklü TIR'ın, iddiaya göre yokuş aşağı inerken freni boşaldı. Kontrolün kaybolduğu TIR, yoldan çıkıp yamaca çarparak devrildi. Kazada, kabinde sıkışan Murat B., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kabin camını kırarak çıkardığı Murat B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Jandarma ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.