Freni Patlayan Kamyon Okul Bahçesine Devrildi
13.04.2026 22:06
İzmir'de freni patlayan kamyon, elektrik trafosuna çarpıp okul bahçesine devrildi; 1 yaralı.

İzmir'in Konak ilçesinde freni patlayan kamyonun elektrik trafosuna çarptıktan sonra okul bahçesine devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hakan A'nın (36) kullandığı 42 AHA 530 plakalı pirinç unu yüklü kamyonun, 3449. Sokak'tan yokuş aşağı indiği sırada freni patladı.

Kontrolden çıkan kamyon önce elektrik trafosuna çarptı, ardından Mustafa Kemal İlkokulu'nun duvarını yıkarak okul bahçesine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan ve vücudunda kırıklar oluşan Hakan A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan trafonun zarar görmesi nedeniyle Ulubatlı Mahallesi'nin bir bölümünde elektrik kesildi. Ekiplerce devrilen kamyonun kaldırılması ve mahalleye yeniden elektrik verilmesi için çalışmalar sürüyor.

"Durmasam beni de sürükleyecekti"

Kaza öncesi otomobiliyle seyreden Serkan Kılınç, AA muhabirine, kamyonun korna çalmasını duyduktan sonra durduğunu söyledi.

Kılınç, "Yokuştan korna basa basa geliyor. Trafoya çarptıktan sonra içeri girdi. Hemen koştuk. 'Ses var mı?' diye seslendik. Adamın sesi geliyordu. Sürücüyü yaralı bir şekilde çıkardılar. Korna sesini duyunca durdum. Durmasam beni de sürükleyecekti. Kornaya arka arkaya basarak yani 'Çekilin önümden' diyordu. Onu duyunca herkes önünden kaçtı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
21:09
20:55
20:28
20:16
20:03
19:50
