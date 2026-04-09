Freshpet Hisse Senetleri Yükselişte, DA Davidson Alım Tavsiyesini Sürdürüyor

Freshpet (NASDAQ: FRPT) hisseleri Pazartesi günü piyasa öncesi işlemlerde 63 baz puan yükseldi. DA Davidson, Buy notunu teyit ederek, taze evcil hayvan maması kategorisindeki rakip duyurularına ilişkin endişeleri reddetti ve 98 dolar hedef fiyatını korudu. Firma, son satışların temel etkisi sınırlı haberlere aşırı tepki olduğunu belirtti.

DA Davidson analistleri, güçlenen tüketim trendlerine karşı cazip bir kurulum oluşturan manşetlere dikkat çekerek FRPT için AL tavsiyesinin altını çizdi. Minimum rekabet riski için üç neden gösterdiler: The Farmer's Dog'un Freshpet'ten daha yavaş büyümesi, daha yüksek fiyat noktası ve fiziksel perakende mağazalara giriş zorluğu. BofA ise rakip lansmanların endişe yarattığını kabul etse de, kategori meşruiyetinin genel büyüme fırsatlarına yardımcı olabileceğini vurguladı.