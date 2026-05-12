Manisa'da Frida Kahlo Sergisi, Açılışından Bu Yana 20 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Frida Kahlo Sergisi, açıldığı 21 Nisan 2026 tarihinden bu yana yaklaşık 20 bin ziyaretçiyi ağırladı. Ege Bölgesi'nde ilk olma özelliği taşıyan sergi, 24 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Ege Bölgesi'nde bir ilk olma özelliği taşıyan sergide, Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun yaşamından ve sanatından izler, ziyaretçiler ile buluşturuldu. Özellikle milli bayramlarda ve hafta sonlarında yoğunluk yaşanan sergi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 2 bin 178 ziyaretçiyi ağırladı. Serginin en yoğun günü ise 3 bin 366 kişinin ziyaret ettiği 25 Nisan oldu. Kısa sürede 20 bin ziyaretçiye ulaşan sergiden güç aldıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kültür sanat etkinliklerini vatandaşlarla buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti.

HER YAŞTAN KATILIM

Çevre ilçelerden ve şehir dışından da çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan sergi, özellikle gençler ve öğrencilerden yoğun ilgi görüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım desteği ile okullardan gelen öğrenciler de sergiyi gezdi. 1 Mayıs İşçi Bayramı ve hafta sonları gibi tatil dönemlerinde binlerce kişinin ziyaret ettiği sergi, 24 Mayıs'a kadar açık olacak.