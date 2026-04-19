Frig Vadisi Turizm Etkinliği

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Frig Vadisi gezi programına katıldı.

Valilik himayelerinde, Eskişehir'in tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen programa turizm temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Program kapsamında Frig Vadisi'nin önemli destinasyonları ziyaret edilerek, bölgenin turizm potansiyeli yerinde incelendi.

Vali Yılmaz, Frig Vadisi'nin sahip olduğu eşsiz mirasla yalnızca Eskişehir'in değil ülke önemli turizminin değerlerinden biri olduğunu kaydetti.

Yılmaz ayrıca bölgenin tanıtımı ve turizme kazandırılması yönündeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.