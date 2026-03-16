Frontex'e Ait Gemi Meis Adası'nda Battı

Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex'e bağlı bir geminin Meis Adası açıklarında battığı belirtildi.

Estonya'ya ait Frontex gemisinde 4'ü Estonyalı, biri ise Yunanistan Sahil Güvenlik personeli olmak üzere toplam 5 kişi vardı. Gemideki Estonyalılardan biri Estonya'nın Atina Büyükelçisi Karin Rannu idi.

Batan gemide bulunanlar önce Meis Adası Sağlık Merkezi'ne götürüldü, ardından da yaralı 3 kişi helikopter ile Rodos Hastanesine sevk edildi.

Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.