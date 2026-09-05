FSM Köprüsü, Dünya Omurilik Felçlileri Günü'nde turuncu ve mavi ışıklarla aydınlatıldı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 5 Eylül Dünya Omurilik Felçlileri Günü kapsamında hastalığa dikkati çekmek amacıyla simge renkler olan turuncu ve mavi ışıklarla aydınlatıldı. Farkındalık çalışması kapsamında ışıklandırılan köprü, Sarıyer'den görüntülendi.
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Dünya Omurilik Felçlileri Günü'nde hastalığa dikkati çekmek amacıyla turuncu ve mavi ışıklarla aydınlatıldı.
Önemli gün ve haftalara dikkati çekmek amacıyla yürütülen farkındalık çalışması kapsamında köprü, 5 Eylül Dünya Omurilik Felçlileri Günü'nün simge renkleri olan turuncu ve maviye büründü.
Aydınlatılan köprü, Sarıyer'den görüntülendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › FSM Köprüsü, Dünya Omurilik Felçlileri Günü'nde turuncu ve mavi ışıklarla aydınlatıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?