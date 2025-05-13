FSM Köprüsü Engelliler Haftası İçin Mavi Aydınlatıldı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Engelliler Haftası dolayısıyla mavi renkle aydınlatıldı.

Her yıl 10-16 Mayıs'ta engelli bireylere dikkati çekmek amacıyla kutlanan Engelliler Haftası kapsamında birçok farkındalık çalışması yapılıyor.

Bu çerçevede, önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bu kez de Engelliler Haftası için mavi renge büründü.