FTSO'dan Yapay Zeka Eğitimi Desteği

20.08.2025 15:33
FTSO, 'Yapay Zeka Entegrasyonu' projesiyle GEKA'dan hibe alarak turizmde eğitim verecek.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın (FTSO) hazırladığı "TURİZMAI Turizmde Yapay Zeka Entegrasyonu" eğitim projesinin, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında yüzde 100 hibe desteği almaya hak kazandığı bildirildi.

FTSO'dan yapılan açıklamada, eğitimin, turizm sektörünün üç ana kolu olarak sınıflandırılan konaklama, yeme içme ve seyahat acenteliği alanında faaliyet gösteren FTSO üyesi işletmeler için 4 gün süreceği belirtildi.

Açıklamada, "TURİZMAI Turizmde Yapay Zeka Entegrasyonu" eğitim projesinin, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında yüzde 100 hibe desteği almaya hak kazandığı vurgulandı.

Eğitimin teorik kısmında yapay zeka mantığı ve çalışma mekanizmasının anlatılacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eğitimin uygulama bölümünde ise turizm sektöründe yapay zeka kullanımı ve entegrasyonu hakkında örnek çalışmalar yapılacak. FTSO üyesi işletmelere, kendi sektörlerinde özel bir yapay zeka asistanı ve danışmanı yaratarak, iş süreçlerine entegre etme yöntemi aktarılacak. Katılımcılara ayrıca MyGPT asistanı yapay zekanın eğitilmesi, misafirler için farklı dillerde kullanılması, görsel ve video üretilmesi, metinden ve görselden video oluşturma, pazarlama ve kampanya yönetimi, mevsimsel talep tahmini, sezon planlaması, bilgi toplama, araştırma, veri analizi, marka kimlik tasarımları, veri görselleştirme, işletme ve destinasyonlar için sunum hazırlama, potansiyel müşteri bulma ve rezervasyon yönetimi gibi kritik süreçler uygulamalı örneklerle gösterilecek."

Açıklamada, eğitim tarihi için ilerleyen günlerde duyuruya çıkılacağı ve FTSO üyeleri için 20 kişilik kontenjanın bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
14:53
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
