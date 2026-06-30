Fuat Sezgin 8. Yılında Anıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, vefatının 8. yılında Prof. Dr. Fuat Sezgin'i rahmetle andı.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından Prof. Dr. Sezgin'in vefatına ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İslam bilim ve teknoloji tarihi araştırmalarına ömrünü adayan, eserleri başta olmak üzere çalışmalarıyla bu mirasın keşfinin ve görünür kılınmasının öncülerinden büyük bilim insanı Prof. Dr. Fuat Sezgin'i vefat yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad ediyorum. 2013'te Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Fuat Sezgin Hocamız, ortaya koyduğu eşsiz eserlerle yalnızca bilim dünyasına değil, tüm insanlığa kalıcı bir miras bırakmıştır."

Ersoy, geçen sene Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi Yazma Eser Koleksiyonu'nu dijital erişime açarak bu kıymetli mirasın araştırmacılarla ve gelecek nesillerle buluşmasını sağladıklarını belirtti.

Koleksiyonun tamamına Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının resmi internet sitesi "http://yek.gov.tr" üzerinden erişim sağlandığını aktaran Ersoy, Prof. Dr. Sezgin'in, ilme adanmış mirasını yaşatmaya ve daha geniş kitlelere ulaştırmaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.