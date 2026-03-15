Fuceyra'da Yangın Kontrol Altında

15.03.2026 01:42
BAE'nin Fuceyra bölgesinde hava savunma sistemleri sonrası düşen parçalar yangına neden oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Fuceyra bölgesindeki petrol sanayi bölgesinde, hava savunma sistemlerinin engelleme faaliyeti sırasında düşen parçaların neden olduğu yangının devam ettiği bildirildi.

Fuceyra Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Fuceyra Petrol Sanayi Bölgesi'nde hava savunma sistemlerinin önleme faaliyetleri neticesinde düşen şarapnel parçalarının yangına sebebiyet verdiği belirtildi.

Açıklamaya göre, yetkili makamlar, "Fuceyra Petrol Sanayi Bölgesi'nde hava savunma sistemlerinin başarılı müdahaleleri sonrası düşen parçaların neden olduğu yangınla mücadele çalışmalarının halen devam ettiği" bilgisini verdi.

Açıklamada, "Olayda Ürdün uyruklu bir kişinin hafif şekilde yaralandığı" bilgisi de paylaşıldı.

Bloomberg'in haberine göre, Fuceyra Limanı'nda insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonrası petrol depolama tesislerinde yangın çıkmıştı.

Öte yandan, Abu Dabi Medya Ofisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başkentin Er-Ruveys Sanayi Sitesi'nde çıkan yangının kontrol altına alındığı açıklandı.

BAE Savunma Bakanlığı, Er-Ruveys Sanayi Sitesi'nin 10 Mart'ta İHA tarafından hedef alınması sonucu yangın çıktığını açıklamıştı.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana çoğunluğu Körfez bölgesinde 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara en az 917 füze saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıların başlangıcından bu yana hava savunma sistemlerinin 285 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1567 İHA'ya müdahale ettiği kaydedildi.

