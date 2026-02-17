Futbol Maçında Hakeme Saldırı - Son Dakika
Futbol Maçında Hakeme Saldırı

17.02.2026 10:39
Darende'de bir maçta taraftar, yan hakeme skuter attı, müsabaka tatil edildi, sağlık müdahalesi yapıldı.

MALATYA'da 1'inci Amatör Ligi'nde oynanan Darendespor- Hekimhan Belediyesi Girmana Spor karşılaşmasında tribündeki Nurettin Ö., yan hakem Hakan Başkurt'un başına skuter attı. O anlar kameraya yansırken, müsabaka tatil edildi.

Olay, 15 Şubat'ta Darende ilçe stadyumunda meydana geldi. 1'inci Amatör Ligi B Grubu'nun 10'uncu haftasında karşı karşıya gelen Darendespor ile Hekimhan Belediyesi Girmana Spor müsabakasında 1-1'lik beraberlik devam ederken, karşılaşmada ev sahibi Darendespor 87'nci dakikada bir gol buldu. Ancak yan hakem Hakan Başkurt, ofsayt gerekçesi ile golü iptal etti. Karara sinirlenen Darendespor taraftarlarının bulunduğu tribündeki Nurettin Ö., sahaya skuter attı. Skuter, yan hakem Başkurt'un başına isabet etti. Kısa süreli baygınlık ve bilinç kaybı yaşayan Başkurt, sağlık ekiplerinin müdahalesi ardından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından müsabaka tatil edildi. Nurettin Ö., gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından Nurettin Ö., serbest bırakılırken, Hakan Başkurt taburcu edildi.

Kaynak: DHA

