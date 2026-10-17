Fuzhou\'da Dünya Denizcilik Ekipmanları Konferansı 7.000\'den fazla ürünle başladı

Fuzhou'da Dünya Denizcilik Ekipmanları Konferansı 7.000'den fazla ürünle başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2026 Dünya Denizcilik Ekipmanları Konferansı, Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da başladı. Etkinlikle eş zamanlı fuarda 800'ü aşkın katılımcı, 7.000'den fazla ürün ve teknolojik yeniliği sergiliyor.
FUZHOU, 17 Ekim (Xinhua) -- 2026 Dünya Denizcilik Ekipmanları Konferansı cuma günü Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da başladı.
Konferansla eş zamanlı düzenlenen 4. Fujian Uluslararası Denizcilik Ekipmanları Fuarı'nda, yurtiçi ve yurtdışından 800'ün üzerinde katılımcının ürün ve teknolojik yenilikleri sergileniyor. Fuarda 7.000'den fazla ürün ve teknolojik yenilik ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.
Kaynak: Xinhua
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