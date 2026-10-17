Fuzhou\'da Dünya Denizcilik Ekipmanları Konferansı 7.000\'den fazla ürünle başladı

FUZHOU, 17 Ekim (Xinhua) -- 2026 Dünya Denizcilik Ekipmanları Konferansı cuma günü Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da başladı.

Konferansla eş zamanlı düzenlenen 4. Fujian Uluslararası Denizcilik Ekipmanları Fuarı'nda, yurtiçi ve yurtdışından 800'ün üzerinde katılımcının ürün ve teknolojik yenilikleri sergileniyor. Fuarda 7.000'den fazla ürün ve teknolojik yenilik ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.