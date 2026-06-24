Fuzhou ile Amsterdam Arasında Direkt Uçuş Başladı

FUZHOU, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Fujian eyaletindeki Fuzhou Changle Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Xiamen Havayolları'na ait uçak, 23 Haziran 2026.
Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou ile Hollanda'nın başkenti Amsterdam arasında direkt uçuş rotası hizmete girdi.
Xiamen Havayolları tarafından salı günü gerçekleştirilen uçuşla resmi olarak faaliyete başlayan yeni rotada, haftada iki seferin düzenlenmesi planlanıyor. (Fotoğraf: Lin Shanchuan/Xinhua)
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