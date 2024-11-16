G20 Zirvesi'nde İklim Krizi Vurgusu

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Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell, küresel iklim krizinin G20 Zirvesi'nin bir numaralı gündem maddesi olması gerektiğini belirterek, "G20 Zirvesi, net küresel sinyaller göndermelidir. Müzakere sürecimiz dışında iklim finansmanı konusunda ilerleme sağlanması da aynı derecede önemlidir ve G20'nin rolü kritik öneme sahiptir. Daha fazla hibe ve imtiyazlı finansman sağlanmalıdır." dedi.

Stiell, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'ndan (COP29), Brezilya'da düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılacak liderlere mesaj gönderdi.

Dünyanın, iklim eyleminin dünyanın en büyük ekonomileri için en önemli öncelikler arasında yer aldığına dair güçlü sinyalleri beklediğine işaret eden Stiell, G20'nin hiçbir ülkenin veya ülke grubunun tek başına çözemeyeceği sorunları ele almak için kurulduğunu, bu temelde, küresel iklim krizinin G20 Zirvesi'nin bir numaralı gündem maddesi olması gerektiğini söyledi.

Stiell, iklim değişikliğinin etkilerinin halihazırda tüm G20 ekonomilerini altüst ettiğini, tedarik zincirlerini bozduğunu, gıda fiyatlarını yükselttiğini, enflasyonu artırdığını belirterek, "İklim konusunda daha cesur adımlar atmak her G20 ekonomisi için temel kendini koruma ilkesidir. Emisyonlarda hızlı kesintiler yapılmadan hiçbir G20 ekonomisi iklim değişikliğinin yol açtığı ekonomik felaketten kurtulamayacak." diye konuştu.

Küresel iklim finansmanının artırılmasının daha güçlü büyüme, daha fazla istihdam, daha az kirlilik, daha güvenli ve daha uygun fiyatlı enerji gibi faydalar getireceğine işaret eden Stiell, şunları kaydetti:

"Bakü'de müzakereciler yeni bir iklim finansmanı hedefi üzerinde gece gündüz çalışıyorlar. Daha gidilecek çok yol var, ancak herkes COP'un yarı noktasında risklerin çok farkında. G20 Zirvesi, net küresel sinyaller göndermelidir. Müzakere sürecimiz dışında iklim finansmanı konusunda ilerleme sağlanması da aynı derecede önemlidir ve G20'nin rolü kritik öneme sahiptir. Daha fazla hibe ve imtiyazlı finansman sağlanmalıdır. G20 liderleri, çalkantılı dönemden geçen ve bölünmüş bir dünyada uluslararası iş birliğinin hala insanlığın küresel ısınmadan kurtulmak için sahip olduğu en iyi ve tek şans olduğunu yüksek sesle ve net bir şekilde belirtmelidir. Başka bir yol yok."