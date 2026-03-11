G7'den Enerji Rezervlerine Destek - Son Dakika
G7'den Enerji Rezervlerine Destek

11.03.2026 16:06
G7 enerji bakanları, İran'daki çatışmalar nedeniyle stratejik enerji rezervlerinin kullanılmasını destekledi.

(ANKARA) - G7 ülkelerinin enerji bakanları, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve ardından yaşanan çatışmaların petrol ve doğal gaz arzı üzerindeki etkileri nedeniyle stratejik enerji rezervlerinin kullanılmasına prensipte destek verdiklerini açıkladı.

Fransa tarafından yayımlanan ortak bildiride, G7 ülkelerinin enerji bakanlarının Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) temsilcisiyle çevrim içi görüşme gerçekleştirdiği ve konunun IEA yönetim kurulunun yapacağı toplantı öncesinde ele alındığı belirtildi.

Bildiride bakanların, "mevcut durumu ele almak için proaktif önlemlerin uygulanmasını, stratejik rezervlerin kullanımı da dahil olmak üzere prensipte desteklediklerini" ifade ettiği kaydedildi. Ayrıca G7 üyelerinin bu görüşmelerde ortaya konulan önerileri dikkatle değerlendireceği ve IEA üyeleriyle koordinasyon içinde gerekli tüm adımları atmaya hazır oldukları vurgulandı.

IEA üyesi ülkelerin, küresel arz kesintilerine karşı yaklaşık 90 günlük petrol tüketimine eşdeğer stok bulundurma yükümlülüğü bulunuyor. Bu rezervler tek bir yerde depolanmıyor; petrol şirketleri stokları farklı rafineri ve terminallerde tutuyor.

Uzmanlara göre stratejik rezervlerin piyasaya sunulması kısa vadede petrol fiyatlarını düşürmeyebilir, ancak hükümetlerin piyasayı istikrara kavuşturmak için koordineli hareket ettiğini göstererek fiyatların yükselişini sınırlayabilir.

Kaynak: ANKA

