G7 Zirvesi İçin Cenevre'de Güvenlik Önlemleri

CENEVRE, 14 Haziran (Xinhua) -- Evian G7 Zirvesi öncesi İsviçre'nin Cenevre kentinde nöbet tutan polisler, 13 Haziran 2026.
G7 Zirvesi, 15-17 Haziran tarihleri arasında İsviçre'nin Cenevre kentine yakın mesafede yer alan Fransa'nın Evian kentinde düzenlenecek. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)
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