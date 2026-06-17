G7 Zirvesi'nde İran Anlaşması Desteklendi

G7 ülkeleri liderleri, ABD ile İran arasında varılan mutabakattan memnuniyet duyduklarını belirterek "Anlaşmanın uygulanmasını destekliyoruz ve buna katkı sağlamaya hazırız." ifadesini kullandı.

Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi devam ediyor.

Zirve kapsamında G7 devlet ve hükümet başkanları jeopolitik meseleler, uyuşturucu ve insan kaçakçılığına ilişkin 3 ayrı ortak bildiriyi imzaladı.

Jeopolitik meselelere ilişkin bildiride, "G7 devlet ve hükümet liderleri olarak özgürlüğünü, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunan Ukrayna'ya yönelik sarsılmaz desteğimiz konusunda beraberiz." mesajı paylaşıldı.

Bildiride, G7 ülkelerinin Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olduğu, Ukrayna'ya hava savunma ve uzun menzili sistem tedarikini artırma konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

"Rusya'nın savaş ekonomisine karşı baskıları artırma taahhüdünde bulunuyoruz. Bunun için petrol ve doğal gaz sektörü dahil yaptırımları güçlendireceğiz." ifadesinin yer aldığı bildiride, G7 ülkelerinin bu konuda yeni adımlar atması gerektiği savunuldu.

Bildiride, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için vardığı mutabakatın desteklendiği kaydedilirken, "ABD ve İran arasında açıklanan anlaşmadan memnuniyet duyuyoruz. Başkan Donald Trump'ın kararlı liderliği ve aracı ülkelerin desteğiyle varılan anlaşma, İran'ın nükleer silahı elde etmesini engellemek ve onun bölgesel ve balistik faaliyetlerine bağlı tehditlerle mücadele etmek için tarihi bir fırsat sunuyor. Anlaşmanın uygulanmasını destekliyoruz ve buna katkı sağlamaya hazırız." değerlendirmesine yer verildi.

Engelsiz ve ücretsiz geçiş hakkının uluslararası ticaretin mihenk taşını oluşturduğu vurgulanan bildiride, "Fransa ve İngiltere tarafından yürütülen çok uluslu ve bağımsız savunma girişiminin, ticari deniz taşımacılığını yeniden canlandırmak için Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğini korumak, ticari gemi işletmecilerine güven sağlamak ve tüm mayınların kaldırılmasının doğrulanmasına destek vermek konusunda önemli bir rol oynayabileceği konusunda mutabık kaldık." denildi.

Bildiride, söz konusu mutabakatın bölgede barış ve güvenliği sağlayabileceğine işaret edilirken, "Bu amaçla yürütülen müzakereler, İran'ın bölge üzerinde oluşturduğu tehditleri göz önünde bulundurmalı ve bu ülkenin asla nükleer silah elde etmemesini garanti altına almalı." görüşü savunuldu.

İran'ın asla "nükleer silah" elde edemeyeceği savunulan bildiride, Lübnan'da sağlam ve derhal bir ateşkesin sağlanması beklentisine yer verildi.

Bildiride, Gazze Şeridi'nde insani yardım ve bölgenin yeniden inşasına yönelik çabaların hızlandırılacağı kaydedilirken, "Batı Şeria'daki şiddete son verilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Enerji tedarik yollarının çeşitlendirilmesi taahhüdünde bulunulan bildiride, "Hukukun üstünlüğüne dayalı özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesinin önemini vurguluyoruz. Doğu Çin Denizi, Güney Çin Denizi ve Tayvan Boğazı'nda statükonun güç veya baskı yoluyla tek taraflı olarak değiştirilmesine yönelik her türlü girişime karşı olduğumuzu yeniden dile getiriyoruz ve bu meselenin diyalog yoluyla barışçıl biçimde çözülmesi gerektiğini belirtiyoruz." yorumunda bulunuldu.

Bildiride, Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik programlarından endişe duyulduğu, "bu ülkenin nükleer silahlardan tamamen arındırılmasının" desteklendiği kaydedildi.

Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin varılan ortak bildiride ise küresel uyuşturucu kaçakçılığının son yıllarda arttığına dikkat çekilirken "G7 devlet ve hükümet liderleri olarak uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadeleyi artırmaya kararlıyız." mesajı vurgulandı.

İnsan kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin bildiride ise G7 ülkelerinin, göçmen ve insan kaçakçılığının yanı sıra ilgili suçlardan kar elde eden organize suç şebekelerini ortadan kaldırma konusunda kararlı olduğu kaydedildi.