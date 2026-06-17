G7 Zirvesi'nde Uyumlu Mesaj

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin ev sahipliğinde yapılan G7 Liderler Zirvesi'ni müzakere edilen konular ve birlik mesajı vermesi açısından "gerçek bir başarı" olarak niteleyerek, ülkelerin Ukrayna'ya destek konusunda ilk kez bu kadar uyumlu hareket ettiklerini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesinin kapanışında konuştu.

Zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarına teşekkür eden Macron, küresel çatışmaların ve bölünmelerin yaşandığı bir dönemde ülkesinin ev sahipliğinde yapılan G7 Liderler Zirvesini nitelikli görüşmelere sahne olması ve birlik mesajı vermesi açısından gerçek bir başarı olarak niteledi.

Zirve kapsamında 9 ortak bildirinin imzalandığını hatırlatan Macron, G7 ülkelerinin Ukrayna konusunda da birlik içinde hareket etmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "G7'nin Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için yeniden seferber olması oldukça önemli." dedi.

Macron ayrıca, G7 ülkelerinin Rusya'ya yönelik baskıyı artırma ve Ukrayna'nın hava savunma ile uzun menzilli kapasitesini güçlendirme kararı aldıklarını açıkladı.

G7 Zirvesi kapsamında Ukrayna'ya destek konusunda atılan adımlara değinen Macron, "G7 içinde ilk defa bu kadar büyük bir uyum yakaladık ve ilk defa bu kadar net sonuçlara ulaştık. Çünkü G7 içinde anlaşmazlıkların veya farklılıkların olabileceğini de biliyoruz. Dolayısıyla, bence bu gerçek bir ilerleme." ifadelerini kullandı.

Rusya ile Avrupalılar müzakere edecek

Rusya-Ukrayna Savaşı'na son vermek için ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki girişimlerini hatırlatan Macron, "ABD (bu konuda) inisiyatif alalı aylar oldu…(Rusya'nın) Cevabı ne oldu? Hiç." diye konuştu.

Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olduğunu söylediğini hatırlatarak, "Biz Avrupalılar, organize oluyoruz ve Rusya ile müzakere edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"(ABD-İran mutabakatı) Çok iyi bir anlaşma"

ABD-İran arasındaki mutabakata ilişkin ise bunun "çok iyi bir anlaşma" olduğunu belirten Macron, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün sağlanması için İngiltere ile öncülük ettikleri koalisyonun gerekli olması halinde hızla harekete geçmeye hazır olduğunu kaydetti.

Macron, Hürmüz Boğazı misyonuna ilişkin, "Bu kesinlikle yaptığımız bir teklif ama (misyonun faaliyeti) İran, ABD ve boğazın diğer tarafındaki Umman arasındaki anlaşmalara bağlı." dedi.

G7 ülkeleri olarak alternatif gaz ve petrol güzergahlarını finanse edeceklerini belirten Macron, "Hürmüz Boğazı'na bağlı kırılganlığımızı azaltmak için enerji tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi konusunda da mutabık kaldık." şeklinde konuştu.

Yapay zekanın risklerine karşı uluslararası mücadele

Macron, zirve kapsamında yapay zekanın risklerine karşı demokrasiler arasında tartışma ve işbirliği platformu kurulması üzerine çalışacaklarını ve bu alanda ortak standartlar belirleyeceklerini dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Birçoğumuz yapay zekanın daha iyi düzenlenmesinin ve etiketlenmesinin önemini de vurguluyoruz. Burada da girişimler geliştirmek önemli. Bunu Avrupa düzeyinde destekleyeceğim. Ancak bu (konuda) uzlaşı gerekli çünkü (yapay zekanın) demokrasilerimiz üzerindeki etkisini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Macron, bu kapsamda yapay zekanın güvenli kılınmasına yönelik farklı ülkelerin bakanları arasında temasların sürdüğünü dile getirdi.

Trump yönetiminin, ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic'in geliştirdiği modellerin yabancı hükümetler, şirketler ve bireyler tarafından kullanılmasını yasaklaması konusuna da değinen Macron, ABD'nin bu konuda oldukça güçlü kararlar aldığını ve bu kararların iyi tarafının "yapay zekanın tehlikeli olabileceğinin farkına varılması" olduğunu vurguladı.

ABD yönetiminin bu kararı "milliyetçi" gerekçelerle almasını eleştiren Macron, "Görüşmelere başladık, gerçek bir açıklık içinde. İşbirliği yapacağız." dedi.

Trump'ın gümrük vergisi tehdidine "ortaklar böyle yapmamalı" cevabı

Bir gazetecinin, ABD Başkanı Trump'ın Fransa'nın ABD'li teknoloji şirketlerine uyguladığı vergiyi kaldırmaması halinde Fransız şarap ve şampanyalarına yeni gümrük vergisi getireceği tehditlerine ilişkin sorusunu cevaplayan Macron, "Hiçbir koşulda ortaklar birbirine gümrük vergisi uygulamamalı." yanıtını verdi.

Macron, "Kendi açımdan Başkan Trump'a her zaman güven duydum çünkü ona hep açık oldum. Anlaşmazlıklarımız olduğunda bunu kabul ediyoruz. Ama (Trump) bize verdiği sözleri hep tuttu." dedi.

"G7 Çin karşıtı değil"

Bir gazetecinin G7 zirvesinin Avrupa ülkeleri ve ABD yönetiminin Çin'e karşı birlik içinde olduklarını gösterme girişimi olduğuna dair bir sorusuna tepki gösteren Macron, şunları kaydetti:

"Size bir şey söyleyeyim. Bu G7 (zirvesi) hiçbir zaman Çin karşıtı olmadı. Çünkü bu Fransa'nın pozisyonu değil. Böyle söylemeniz kabul edilemez. Özellikle demokratik değerler konusunda Çin ile farklılıklarımız olduğunu, anlaşmazlıklarımız olduğunu biliyoruz. Ama her zaman (karşılıklı) saygı politikası izliyoruz."

Lübnan'ın toprak bütünlüğü ve Gazze'nin yapılandırılması konusunda mutabakat

İsrail'in Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılara ilişkin Macron, G7 ülkelerinin Lübnan'ın "toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması gerektiği" konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Macron ayrıca, G7 ülkelerinin Gazze'ye insani yardım ulaştırılması ve yeniden imar çalışmalarının hızlandırılması ile işgal altındaki Batı Şeria'daki şiddetin sona erdirilmesi çağrısında bulunduğunu ifade etti.