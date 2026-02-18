Gabon'da Sosyal Medya Erişimi Durduruldu - Son Dakika
Gabon'da Sosyal Medya Erişimi Durduruldu

18.02.2026 05:55
Gabon'da sosyal medya erişimi, yasa dışı içerikler nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar askıya alındı.

Gabon'da Yüksek İletişim Otoritesi (HAC) ülke genelinde sosyal medya platformlarına erişimin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı.

Gabon devlet televizyonu RTG1'de, ülke genelinde sosyal medya erişiminin ikinci bir duyuruya kadar derhal askıya alındığını duyuran HAC bildirisi okundu.

Bildiride, kararın yürürlükteki yasa ve düzenlemelere aykırı içeriklerin yaygınlaşması nedeniyle alındığı, özellikle hakaret içeren, aşağılayıcı, nefret söylemi barındıran mesajlar ile Cumhuriyet kurumlarına, ulusal birlik ve kamu düzenine zarar verebilecek yanlış bilgilerin yoğun şekilde yayılmasının buna gerekçe gösterildiği belirtildi.

Açıklamada, ifade özgürlüğünün güvence altında olduğu ancak bunun yürürlükteki yasal ve düzenleyici metinlere sıkı şekilde uyularak kullanılması gerektiği vurgulandı.

Teknik operatörlere, internet servis sağlayıcılarına ve dijital platformlara karara derhal uyma çağrısı yapılan bildiride, halka sükunet, sorumluluk ve Cumhuriyet kurumlarına saygı çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Güncel, Gabon, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gabon'da Sosyal Medya Erişimi Durduruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
