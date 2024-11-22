Gaetz Adaylıktan Çekildi, Kongreye Dönmeyecek - Son Dakika
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Gaetz Adaylıktan Çekildi, Kongreye Dönmeyecek

Matt Gaetz, Trump'ın Adalet Bakanlığı adaylığından çekildi ve Kongreye dönmeyi düşünmediğini açıkladı.

22.11.2024 22:46
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump tarafından Adalet Bakanlığına aday gösterildikten bir süre sonra adaylıktan çekildiğini açıklayan eski Kongre üyesi Matt Gaetz, Kongreye dönmeyeceğini duyurdu.

ABD Kongresinin eski üyesi ve Trump'ın Adalet Bakanlığına aday gösterdiği Gaetz, adaylıktan çekildikten sonraki sürece ilişkin açıklama yaptı.

Gaetz, bakan adaylığından çekildikten sonra şu aşamada Kongreye dönmeyi düşünmediğini ve ailesine daha fazla zaman ayırarak kendisine bir yol çizeceğini belirtti.

Temsilciler Meclisi Etik Komitesinde hakkında yürütülen soruşturma dolayısıyla Amerikan kamuoyunda tartışmalara konu olan Gaetz, dün X hesabından açıklama yapmıştı.

Tartışmaların Trump yönetimi açısından "haksız şekilde dikkat dağıtıcı unsur haline geldiğini" savunan Gaetz, bakan adaylığından çekildiğini belirtmişti.

Gaetz hakkındaki cinsel istismar iddiaları

Trump'ın Adalet Bakanlığı görevi için ilk adayı eski Kongre üyesi Gaetz, "iki kadına cinsel ilişki karşılığında para ödemek", "reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girmek" ve "uyuşturucu kullanmak" gibi suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.

Gaetz hakkındaki suçlamalardan dolayı Temsilciler Meclisi Etik Komitesinde soruşturma yürütülmüş ve bu soruşturma sonucunda bir rapor hazırlanmıştı.

Kamuoyundaki baskıya rağmen Trump'ın söz konusu raporun açıklanmasına karşı çıktığı belirtilmiş, Kongredeki Cumhuriyetçilerin muhalefeti nedeniyle raporun açıklanmasının reddedilmesi tepkilere neden olmuştu.

Kaynak: AA

Adalet Bakanlığı, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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