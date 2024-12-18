Gaetz Raporu Gizlice Açıklandı - Son Dakika
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Gaetz Raporu Gizlice Açıklandı

Etik Komite, Gaetz hakkındaki cinsel istismar iddialarını içeren raporu gizlice kabul etti.

18.12.2024 20:48
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ABD Temsilciler Meclisi Etik Komitesinin, seçilmiş başkan Donald Trump tarafından Adalet Bakanlığına aday gösterilen ancak hakkındaki tartışmalar nedeniyle adaylıktan çekilen Matt Gaetz hakkındaki raporun kamuoyuna açıklanmasını gizlice oylayıp kabul ettiği ortaya çıktı.

ABD Kongresinde Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında şiddetli tartışmalara neden olan Gaetz hakkındaki rapor konusunda yeni gelişme yaşandı.

Amerikan medyasına yansıyan ve Kongre kaynakları tarafından doğrulanan haberlere göre, Etik Komite üyeleri aralık ayı başında gizlice toplanarak raporun kamuoyuna açıklanması yönünde oy kullandı.

Buna göre, Gaetz aleyhinde cinsel istismar iddialarını içeren raporun, Etik Komitesi tarafından Kongre Noel tatiline girmeden kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Daha önce raporun açıklanmasına engel olan Cumhuriyetçiler, komitenin gizli oylamasına tepki gösterirken, Demokratlar ise Gaetz gibi Adalet Bakanlığına aday gösterilen eski bir Kongre üyesiyle ilgili Kongre raporunun kamuoyu tarafından bilinmesi gerektiğini savunuyor.

Gaetz hakkındaki cinsel istismar iddiaları

Trump'ın Adalet Bakanlığı görevi için ilk adayı eski Kongre üyesi Gaetz, "iki kadına cinsel ilişki karşılığında para ödemek", "reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girmek" ve "uyuşturucu kullanmak" gibi suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.

Gaetz hakkındaki suçlamalardan dolayı Temsilciler Meclisi Etik Komitesinde soruşturma yürütülmüş ve bu soruşturma sonucunda bir rapor hazırlanmıştı.

Kamuoyundaki baskıya rağmen Trump'ın, söz konusu raporun açıklanmasına karşı çıktığı belirtilmiş, Kongredeki Cumhuriyetçilerin muhalefeti nedeniyle raporun açıklanmasının reddedilmesi tepkilere neden olmuştu.

Matt Gaetz, söz konusu tartışmaların büyümesi dolayısıyla adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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