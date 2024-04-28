Gagauz Özerk Yeri'nde Gagauz Ana Dili Günü kutlandı - Son Dakika
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Gagauz Özerk Yeri'nde Gagauz Ana Dili Günü kutlandı

Gagauz Özerk Yeri\'nde Gagauz Ana Dili Günü kutlandı

Moldova Cumhuriyetine bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde düzenlenen etkinliklerle 27 Nisan Gagauz Ana Dili Günü kutlandı. Etkinliklerde Gagauz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul ve yerel meclis üyeleri de yer aldı. Gagauz papaz Mihail Çakir'in anıtına çiçek bırakılmasıyla başlayan etkinliklerde Gagauz dilinin önemi vurgulandı. Etkinlikler, Gagauz türkülerinin okunması ve halk oyunları gösterisiyle son buldu.

28.04.2024 00:01
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Moldova Cumhuriyetine bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde "27 Nisan Gagauz Ana Dili Günü" vesilesiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bölgenin çeşitli şehirlerinde düzenlenen etkinliklere, Gagauz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul'un yanı sıra İcra Komitesi temsilcileri, "Halk Topluşu" olarak adlandırılan yerel meclis üyeleri ile çok sayıda kişi katıldı.

Etkinlikler, Çadır Lunga kentinde Gagauzların milli kimliğinin oluşması ve güçlenmesinde önemli rol oynayan Gagauz papaz Mihail Çakir'in anıtına çiçek bırakılmasıyla başladı.

Gagauz dili sınavının yapıldığı etkinlikte konuşan Başkan Gutsul, Gagauz dili gününün, Çakir'in doğum gününde kutlandığını belirterek, "Gagauz aydını Çakir, eğitimli biriydi. O, kutsal kitapları Gagauz diline çevirdi ve kiliselerde ayinlerin Gagauz dilinde yapılmasını sağladı. Çakir, büyük emek vererek bizlere büyük miras bıraktı." dedi.

Gutsul, Gagauz dilinin yeni nesillere aktarılmasının önemine işaret etti.

Etkinlik, Gagauz türkülerinin okunması ve yöresel halk oyunları gösterisinin ardından son buldu.

Gagauz milliyetçi Mihail Çakir

Gagauz Özerk Yeri'nin Çadır-Lunga şehrinde 1861'de doğan Çakir, Gagauzların milli kimliğinin oluşması ve güçlenmesinde önemli rol oynadı.

"Basarbyalı Gagauzların Tarihi" adlı kitabın yazarı Çakir, Hristiyan dini metinleri ve İncil'in bazı parçalarını Gagauz diline çevirdi.

Gagauz dilinde ilk gazete olan "Hakikatin Sesi"ni 1908'de çıkaran Çakir, 8 Eylül 1938'de hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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