Gagauz Özerk Yeri'nde Gutsul'a Protesto

Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul'un hapis cezasına çarptırılmasına karşı başkent Kişinev'de protesto düzenlendi.

Moldova Adalet Bakanlığı binası önünde düzenlenen gösteriye, Başkan Yardımcıları ve danışmanları, İcra Komitesi temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Hapis cezasına çarptırılan Başkan Gutsul'un serbest bırakılmasını talep eden göstericiler, Moldova yönetimine, muhalif güçlere baskı kurmaktan vazgeçmesi çağrısı yaptı.

Diğer yandan, Rus yanlılığı ve ülkedeki iktidara muhalif olmasıyla bilinen iş insanı İlan Şor, Telegram kanalı üzerinden, vatandaşlara süresiz protesto düzenleme çağrısında bulunarak, "Bu rejimi devirmek, tek çıkış yolu." ifadesini kullandı.

Gutsul'un hapis cezasına çarptırılmasına karşı Kişinev'deki cezaevi önünde sürekli gösteriler düzenleniyor.

Olay

Moldova hükümetinin daimi üyesi olan başkanı belirlemek için Gagauz Özerk Yeri'nde Mayıs 2023'te seçim yapılmıştı.

Seçimin ikinci turunu, Rus yanlılığı ve ülkedeki iktidara muhalif olmasıyla bilinen "Şor" Partisi tarafından aday gösterilen Yevgeniya Gutsul kazanmıştı.

Ülkenin bütçesinden para çalmakla suçlanan ve İsrail'de saklandığı iddia edilen iş insanı İlan Şor'a ait "Şor" Partisinin faaliyetleri Haziran 2023'te yasaklanmıştı.

Mart sonunda Kişinev'deki havalimanında gözaltına alınan Gutsul'un 20 gün tutuklanmasına, devamında da ev hapsinde kalmasına karar verilmişti.

Kişinev'deki mahkemede 5 Ağustos'ta yapılan duruşmada ise iki çocuk sahibi Gutsul, 2023'teki başkanlık seçimi kampanyasının yasa dışı finanse edildiği gerekçesiyle 7 yıl hapis, yaklaşık 41 milyon Moldova leyi (yaklaşık 2 milyon 400 bin dolar) para cezasına çarptırılmıştı.

Gagauz Özerk Yeri'nde "Halk Topluşu" olarak adlandırılan yerel meclis, kabul ettiği bildiride, Başkan Gutsul'un hapis cezasına çarptırılmasının "yasa dışı" olduğunu bildirmişti.