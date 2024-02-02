Galaksiler Arası Yolculuk: Teoriler ve İmkansızlıklar

Birçok bilim kurgu filminin konusu olan galaksiler arası yolculuk, bugünün teknolojileri ve evren hakkındaki mevcut bilgi birikiminin eksikliğinden dolayı mümkün olmasa da çok sayıda astronomi meraklısı, bilim insanı ve fizikçi konuya dair farklı teoriler ortaya koyuyor.
AA muhabiri, galaksiler ya da yıldızlar arası yolculuklar hakkındaki teorileri derledi.
Galaksiler arası yolculuğu imkansız kılan en önemli faktör, uzaklık olarak tanımlanıyor.
Güneş Sistemi'nin de içinde yer aldığı Samanyolu'na en yakın galaksi olan Andromeda, yer küreye 2,5 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.
Kütlesi olan herhangi bir madde ışık hızına ulaşamayacağından galaksiler arası yolculuğu mümkün kılmak için mesafeyi kısaltma yöntemini bulmak gerekiyor.
Uzay-zaman bükülmesinden kaynaklanan ve uzayda bir kestirme yol olarak açıklanabilecek "solucan deliklerini" kullanarak uzayda yolculuk yapmak, mesafeyi kısaltmak için ortaya konan en yaygın teori olarak kabul ediliyor.
Einstein-Rosen köprüleri olarak da adlandırılan solucan delikleri, galaksiler arası seyahatin en yaygın, bilinen ve gerçekte var olma olasılığı en yüksek yol olarak görülüyor.
Uzay-zaman dokusunun farklı noktalarını birbirine bağladığı düşünülen tüneller ile yolculuk yapmanın, aradaki ışık yılları uzunluğundaki mesafeyi kısaltarak yolculuğu mümkün kılacağı teorize ediliyor.
Diğer yandan bilinen evrende Albert Einstein'ın genel görelilik teorisinde ön görülen solucan deliklerinin örneklerine henüz rastlanmamasından dolayı bu tünellerle yapılacak yolculuk teori aşamasında kalıyor.
Işınlanma teknolojisi
Teorik fizikçi Miguel Alcubierre, 1994'te uzay boşluğundan daha düşük yoğunluklu bir enerji alanı yaratan bir alet yapılması teorisini ortaya attı.
Alcubierre'nin teorisine göre, yapılacak alet, uzayın yapısını genişleterek kütle sahibi bir maddenin dalgalar ile yolculuk yapmasını sağlayabilecek.
Bu uzay yolculuğu yöntemi, teoride uzay-zaman dokusunun bir nesnenin önündeki uzayın daralmasına, arkasındaki uzayın ise genişlemesine neden olacak bir dalga şeklinde gerilmesi ile bu alandaki uzay aracı gibi bir kütlenin kendi hareket etmeden uzayda taşınması ihtimalini ortaya koyuyor.
Alcubierre Metriği olarak bilinen bu teori, uzay aracının bulunduğu alan yani baloncuğun ışık hızını aşan hızlarda uzaklaşırken, baloncuğun içerisindeki nesnenin eylemsiz halde bulunabileceğini savunuyor.
Nesnenin eylemsiz olması, uzay aracının ışık hızında ilerlemeye zorlanmaması dolayısıyla uzay-zaman kurallarının ihlal edilmemesine olanak sağlıyor.
Ancak Alcubierre'nin teorisi de mevcut teknolojinin yetersizliğinden dolayı gerçekleştirilemeyecek bir teori olarak kalıyor.
Galaksiler arası yolculuk her ne kadar mevcut olanaklarla mümkün gözükmese de bilim insanları her gün evrenin sırlarını teker teker gün yüzüne çıkarıyor ve insanlığın hedefi yıldızlar ve ötesine uzanıyor.
Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 15 oranında zam yapıldı. En kısa mesafe okul servis ücreti 11 bin 960 TL, en uzun mesafe ücreti ise 17 bin 720 TL oldu. Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı İlyas Aktürk, yüzde 25 zam taleplerine rağmen fiyat artışının yüzde 15 olarak gerçekleştiğini belirtti.
Bursa'da ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine bugün hayata gözlerini yuman yazar Alev Alatlı için taziye mesajında bulunarak başladı. Erdoğan konuşmasında ''Vefatını yola çıkarken öğrendim, eserleriyle aramızda yaşamaya devam edecek'' dedi.
Yerel seçimler için geri sayım devam ederken İstanbul'da Murat Kurum'un Ankara'da ise Turgut Altınok'un emeklilerin desteğini almak için verdikleri vaatler dikkat çekiyor. Emeklileri merkeze alan Kurum seçimi kazanması durumunda aylık 2 bin 500 TL, Altınok ise 5 bin TL vermeyi taahhüt ediyor.
Ankara'da yaşayan evli ve iki çocuk babası Hasan Hüseyin Çelik, 15 Kasım 2023 tarihinde sırra kadem bastı. 79 gündür aranan Çelik'in öldürüldüğü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açıklandı. Çelik'in aracını satmaya çalışan Yasin, cinayeti itiraf etti ve cinayeti Mert isimli kişinin işlediğini söyledi. Mert'in daha önce Çelik'in kızı ile nişanlı olduğu öğrenildi.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştirmek için Türkiye'ye gelecek. Kremlin Sözcüsü Peskov ziyarette Moskova-Ankara arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ile Ukrayna dahil bölgesel konuların ele alınacağını söyledi.
İspanya Liginin 22. Haftasında Real Madrid, Getafe'ye konuk oldu ve maçı 2-0 kazandı. Maçta yedek olarak kalan milli futbolcumuz Arda Güler, maç sonunda elindeki Türk Bayraklı tekmeliklerle dikkat çekti. Güler'in, maça girip gol atabilseydi yedek kulübesinin arkasındaki Fenerbahçe ve Milli takım formalı posteri göstereceği iddia edildi. Bu sezon toplamda 76 dakika süre bulabilen Güler, henüz gol veya asist katkısı yapamadı.
ABD polisi, Colorado eyaletinde bir evde betona gömülü çocuk kalıntıları bulduğunu açıkladı. Polis, 2018'de kaybolan iki çocuğu aradıklarını belirtirken, olayın detayları hakkında bilgi vermedi.
Muş'ta, hemzemin geçitte büyükbaş hayvan yüklü bir tırın trenle çarpışması sonucu çok sayıda hayvan telef oldu. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan bazı hayvanlar ise çevredekiler tarafından kesildi.
Son Dakika › Güncel › Galaksiler Arası Yolculuk: Teoriler ve İmkansızlıklar - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?