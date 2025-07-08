Galata Köprüsü Geçici Kapatıldı

Yeni Galata Köprüsü, bakım onarım çalışması nedeniyle geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Çalışma kapsamında polis ekipleri, köprü girişlerini bariyerlerle kapatarak önlem aldı.
Görevliler kapatılan köprüde bakım onarım çalışması gerçekleştiriyor.
Çalışmaların ardından köprü saat 04.30'dan sonra araç ve yaya trafiğine açılacak.
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