Galata Kulesi\'nde Ramazan Kutlamaları

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından Galata Kulesi'nde ramazan ayına özel 'Hoş geldin ya şehri ramazan' ve 'Merhamet, Bağışlanma ve Huzur Ayı' yazılı görseller yansıtıldı.

Galata Kulesi'nde ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde yeşil ışıklarla 'Hoş geldin ya şehri ramazan' yazısı yansıtılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan uygulama ile ezan sesiyle birlikte iftar vaktinin işitsel olarak duyurulmasının yanı sıra, İstanbul'un birçok noktasından görülebilen tarihi kulenin yeşile bürünmesiyle görsel olarak dikkat çekilmesi amaçlanıyor.