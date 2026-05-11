Galatasaray Bayrağına Saldırı: Beşiktaş Taraftarına Ceza

Beşiktaş'ta, Galatasaray bayrağını yerden alan kadına saldırdığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli, spor müsabakalarını seyirden men edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan "Beşiktaş taraftarı yerden Galatasaray bayrağını alan kadına şişe fırlattı" başlıklı görüntüler üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada, Galatasaray bayrağını aracından inerek yerden alan sürücü T.A'ya saldırdığı belirlenen A.O. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.O, "kasten yaralamaya teşebbüs" ve "hakaret" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.
A.O. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Şüpheli A.O. hakkında spor müsabakalarını seyirden men tedbiri uygulandı.
