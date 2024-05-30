Galatasaray Taraftarına Çarpan Sürücü Tutuklandı

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Bayrampaşa'da, Trendyol Süper Lig'de 24. kez zafere ulaşan Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında aracıyla çarptığı taraftarı yaralayan sürücü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kartaltepe Mahallesi'nde şampiyonluk kutlaması yapan Galatasaraylı taraftarlara araçla çarpılması sonucu M.T'nin yaralandığı görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine harekete geçti.

Ekipler, aracının plaka bilgisinden kimliğini belirlediği M.M.T'yi gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Olaya ilişkin görüntülerde, bir kişinin aracıyla taraftar grubunun arasına girip geri gelirken M.T'ye çarpıp olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.