Galler'deki Pratisyen Hekimler 4 Gün Sürecek Grevlere Başladı

Güncel

Galler'de pratisyen hekimler, ücret artışına ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine ilişkin hükümetle yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle 4 gün sürecek,, bugüne kadarki en uzun??????? grevlerine başladı.

Galler'de bu yıl üçüncü kez greve giden yaklaşık 3 bin doktor, 2008'den bu yana maaşlarının neredeyse üçte bir oranında kesintiye uğradığını ve Galler hükümetinin enflasyonun altında yüzde 5'lik maaş artışı teklifinin Birleşik Krallık'taki en kötü teklif olduğunu savunuyor.

Hükümet ise pratisyen hekimlerin reddettiği yüzde 5'ten daha fazla zammı finanse edemeyeceğini öne sürüyor.

Doktorlar, ücretlerde adil ve makul artışın yanı sıra çalışma koşullarının da iyileştirilmesi talebinde bulunuyor.

Binlerce hasta randevusu ve ameliyat iptal edilebilir

Ülkedeki sağlık yetkilileri, endüstriyel eylemin hizmetler üzerinde yol açacağı önemli etki konusunda uyarıda bulundu.

Pratisyen hekimlerin 4 gün sürecek grevi nedeniyle binlerce hasta randevusunun ve ameliyatın iptal edilebileceği öngörülüyor. Grev süresince, acil bakım hizmeti verilmeye devam edilecek.

Galler'de bugüne kadarki en uzun süreli grevlerine başlayan doktorların eylemi cuma günü TSİ 07.00'de sona erecek. ???????