Gambiya'da 23 Nisan Coşkusu

06.05.2026 00:47
Yunus Emre Enstitüsü, Gambiya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için etkinlik düzenledi.

Gambiya'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için etkinlik düzenlendi.

YEE'den yapılan açıklamaya göre, başkent Banjul'da düzenlenen etkinliğe 6 okuldan yaklaşık 400 öğrenci katıldı.

Programda, Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, yerel temsilciler, eğitimciler ve çok sayıda davetli de yer aldı.

Büyükelçi Oba, açılışta yaptığı konuşmada, 23 Nisan 1920'nin Türkiye tarihinde bir dönüm noktası olduğunu ve bu tarihte Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde milli egemenliğin ilan edilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığını vurguladı.

Atatürk'ün bu anlamlı günü dünya çocuklarına armağan ederek evrensel bir nitelik kazandırdığını belirten Oba, farklı kültürlerden çocukların bir araya gelmesinin barış, kardeşlik ve ortak gelecek idealinin en güzel yansıması olduğunu ifade etti.

Oba, Türkiye'nin Gambiya ile dostane ilişkilerini her alanda geliştirmeye kararlı olduğunu dile getirerek, çocukların daha iyi bir gelecekte yetişmesi için işbirliğinin süreceğini söyledi.

YEE Banjul Koordinatörü Talip Erdoğan ise 23 Nisan'ın yalnızca Türkiye için değil, tüm dünya çocukları için kardeşlik ve barışın sembolü olduğunu kaydetti.

Erdoğan, "YEE olarak bizler, Yunus'un 'Gelin tanış olalım' çağrısını bugünün dünyasına bir barış manifestosu olarak taşıyoruz. Bu özel gün, sadece Türkiye'nin değil, tüm dünya çocuklarının kardeşlik ikliminde buluştuğu, sevginin evrenselleştiği eşsiz bir gündür." ifadelerini kullandı.

Program kapsamında her okul kendi dans gösterisini sahnelerken, YEE'de Türkçe öğrenen öğrenciler zeybek gösterisi sundu, Türkçe şiirler okudu ve şarkılar seslendirdi.

Etkinlikte Flex Fuzion Dance Academy tarafından Türk halk oyunları gösterisi sahnelendi. Horon ve harmandalı performansları izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Mariama Cham de verdiği konserle çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Program sonunda etkinliğe katılan tüm çocuklara okul çantası, defter, kalem, boya kalemi ve silgiden oluşan kırtasiye setleri hediye edildi.

Okulların temsilcilerine de teşekkür belgeleri takdim edildi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklar, 23 Nisan'ı büyük bir coşku ve neşeyle kutladı.

Kaynak: AA

