Gambiya Parlamentosu Kadın Sünnetini Suç Olmaktan Çıkarmayı Reddetti

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Gambiya Parlamentosu, ülkede "kadın sünnetini" suç olmaktan çıkarmayı amaçlayan yasa tasarısını reddetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Gambiyalı milletvekilleri, aylardır süren tartışmaların ardından "kadın sünnetini" suç olmaktan çıkarmayı amaçlayan yasa tasarısını oyladı.

Milletvekilleri, oy çokluğuyla tasarıyı reddetti.

Böylece ülkede kadın sünneti uygulaması yasak olmaya devam edecek.

Parlamento Başkanı Fabakary Tombong Jatta, yaptığı açıklamada, milletvekillerinin çoğunluğunun kadın sünnetini suç olmaktan çıkarmayı amaçlayan tasarıya karşı oy kullandığını belirtti.

Jatta, "Tasarının reddedilmesine ve yasama sürecinin sona ermesine karar veriyorum." dedi.

En yüksek kadın sünneti oranlarına sahip 10 ülke arasında yer alan Gambiya'da, yaşları 15 ile 49 arasında değişen kadın ve kız çocuklarının yüzde 73'ünün kadın sünneti olduğu ileri sürülüyor.

Gambiye Parlamentosu, 2015'te kadın sünneti uygulamasının yasaklanmasını öngören tasarıyı kabul etmiş ve böylece ülkede kadın sünneti uygulaması yasaklanmıştı. Yasaya göre kadın sünneti uygulayanlar hapis cezasına çarptırılıyor.

Bir grup milletvekili, kadın sünnetini suç olmaktan çıkarmayı amaçlayan yasa tasarısını Mart 2024'te meclise sunmuştu.

Sahraaltı Afrika'da yoğunlaşan kadın sünneti uygulaması, Orta Doğu ve Asya'da birçok ülkede yasaklanmasına rağmen düzenli olarak yapılıyor.