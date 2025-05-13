İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Başkanı Levent Yazıcı, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'i ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Çiçek, makamında Yazıcı ve beraberindekilerle bir süre görüştü.
Çiçek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Ziyarette, GAMER çalışmaları hakkında görüşme yapıldı.
Son Dakika › Güncel › GAMER Başkanı Yazıcı'dan Ardahan Ziyareti - Son Dakika
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