AKRA, 7 Ağustos (Xinhua) -- Arşiv fotoğrafında Gana Savunma Bakanı Edward Kofi Omane Boamah görülüyor, 26 Şubat 2025.
Gana hükümeti, çarşamba günü meydana gelen askeri helikopter kazasında 2 üst düzey bakanın da aralarında bulunduğu 8 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalemi Julius Debrah, düzenlediği basın toplantısında Savunma Bakanı Edward Kofi Omane Boamah ve Çevre, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Murtala Muhammed'in kazada hayatını kaybettiğini belirtti. (Fotoğraf: Seth/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Gana'da Askeri Helikopter Kazası: 8 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?