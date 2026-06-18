Gana, Panama'yı Son Dakikada Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gana, Panama'yı Son Dakikada Yendi

Gana, Panama\'yı Son Dakikada Yendi
18.06.2026 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gana, 2026 Dünya Kupası'nda Panama'yı 95. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

(ANKARA) - Gana, Toronto'da oynanan L Grubu maçında Panama'yı Caleb Yirenkyi'nin 95. dakikada attığı golle mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası L grubu maçında Panama ile karşı karşıya gelen Gana, maçın son anlarında bulduğu golle rakibin 1-0 mağlup etti.Gana'yı galibiyeti getiren tek golü 90 artı 5. dakikada Caleb Yirenkyi kaydetti. Bu skorun ardından Gana puanını 3'e yükseltti. Panama ise dev turnuvaya 0 puanla başladı.

Gana, 2026 FIFA Dünya Kupası L grubu ikinci maçında İngiltere ile karşılaşacak. Panama ise Hırvatistan ile kritik bir maça çıkacak.

Kaynak: ANKA

Güncel, Panama, Futbol, Dünya, Gana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gana, Panama'yı Son Dakikada Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşadası’nda Caretta Caretta Kaldırım Taşından Kurtarıldı Kuşadası'nda Caretta Caretta Kaldırım Taşından Kurtarıldı
Eduardo Bolsonaro’ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı Eduardo Bolsonaro'ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı
Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı
Trump: ABD’nin İran’a 300 milyar dolar yatırım yapacağı doğru değil Trump: ABD'nin İran'a 300 milyar dolar yatırım yapacağı doğru değil
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu Milli yıldız kadroda Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Milli yıldız kadroda
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı

11:22
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz
11:17
Fenerbahçe’den son dakika teknik direktör açıklaması
Fenerbahçe'den son dakika teknik direktör açıklaması
11:07
AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi
AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi
11:02
CHP’de ihraç sırası belediye başkanlarına mı geldi Kapsamlı inceleme başlıyor
CHP'de ihraç sırası belediye başkanlarına mı geldi? Kapsamlı inceleme başlıyor
10:54
Yanlış bacak ameliyatı: 2 yıl sonra adli tıp raporuyla kanıtlandı
Yanlış bacak ameliyatı: 2 yıl sonra adli tıp raporuyla kanıtlandı
09:50
Pezeşkiyan’ın fotoğrafında dikkat çeken detay Belgede Trump’ın imzası da yer aldı
Pezeşkiyan'ın fotoğrafında dikkat çeken detay! Belgede Trump'ın imzası da yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 12:01:16. #7.12#
SON DAKİKA: Gana, Panama'yı Son Dakikada Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.