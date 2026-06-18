Gana, Panama\'yı Son Dakikada Yendi

(ANKARA) - Gana, Toronto'da oynanan L Grubu maçında Panama'yı Caleb Yirenkyi'nin 95. dakikada attığı golle mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası L grubu maçında Panama ile karşı karşıya gelen Gana, maçın son anlarında bulduğu golle rakibin 1-0 mağlup etti.Gana'yı galibiyeti getiren tek golü 90 artı 5. dakikada Caleb Yirenkyi kaydetti. Bu skorun ardından Gana puanını 3'e yükseltti. Panama ise dev turnuvaya 0 puanla başladı.

Gana, 2026 FIFA Dünya Kupası L grubu ikinci maçında İngiltere ile karşılaşacak. Panama ise Hırvatistan ile kritik bir maça çıkacak.