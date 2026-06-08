Gana ve Belarus'tan İşbirliği Anlaşmaları

Gana ile Belarus arasında ticaret, ekonomi ve tarım alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan anlaşmaların imzalandığı bildirildi.

Gana Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı John Mahama, Belarus'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeler sonrasında ticaret ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik Ortak İşbirliği Komisyonu'nun kurulması, iki ülkenin ticaret ve sanayi odaları arasındaki işbirliğinin artırılması ve tarım alanında ortak çalışmalar yürütülmesini öngören anlaşmalara imza atıldı.

Anlaşmalar, Gana adına Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, Gıda ve Tarım Bakanı Eric Opoku ve Gana'nın Moskova Büyükelçisi Jehu Appiah tarafından imzalandı.

Taraflar, söz konusu anlaşmalarla ikili ilişkilerin derinleştirilmesi, ekonomik fırsatların artırılması ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen alanlarda işbirliğinin genişletilmesini hedefliyor.