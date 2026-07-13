Gannuşi'ye 5 Yıl Hapis Cezası

Tunus'ta tutuklu bulunan Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi, 2016 yılında aldığı uluslararası bir ödülle ilgili görülen davada 3 yıl hapis ve para cezasına çarptırıldı.

Gannuşi'nin resmi sosyal medya hesabından yayımlanan savunma heyeti açıklamasında, Tunus İstinaf Mahkemesi Ceza Dairesi'nin, Gannuşi'ye 2016'da aldığı "Gandhi Barış ve Hoşgörü İlkelerinin Yaygınlaştırılması Uluslararası Ödülü" nedeniyle açılan davada mahkumiyet kararı verdiği belirtildi.

Aynı ödülle ilgili açılan başka bir davada Mart 2026'da Gannuşi hakkında 2 yıl hapis cezası verildiği hatırlatılan açıklamada, aynı olay nedeniyle iki ayrı dava açıldığı ve böylece bu dosyalarda verilen toplam hapis cezasının 5 yıla ulaştığı kaydedildi.

Karara itiraz eden savunma heyeti, ödülün 2016 yılında alındığını, soruşturmanın ise 2024'te başlatıldığını ve bu nedenle davanın zamanaşımına uğradığını vurguladı.

Ayrıca Gannuşi'nin avukatlarının duruşmalarda savunma yapmasına ve yazılı görüş sunmasına izin verilmediği belirtildi, bunun adil yargılanma hakkının ihlali olduğunun altı çizildi.

Savunma heyeti, Gannuşi'nin aynı fiilden iki kez yargılanıp cezalandırıldığına işaret ederek, Birleşmiş Milletler Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu'nun Gannuşi'nin keyfi olarak tutulduğuna ilişkin kararını hatırlattı ve serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Gannuşi, Nisan 2023'te tutuklanmasının ardından açılan çok sayıda davada farklı hapis cezalarına çarptırıldı.

Son kararla birlikte hakkında verilen hapis cezalarının toplamı 100 yılı aştı.

Nahda Hareketi ve savunma heyeti davaların siyasi saiklerle yürütüldüğünü belirtirken, Tunus makamları ise yargının bağımsız şekilde görev yaptığını savunuyor.