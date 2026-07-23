Ganos Dağı\'nda Yaban Hayatı Fotokapanlarla Kaydedildi

TEKİRDAĞ'da Ganos Dağı'na yerleştirilen fotokapanlarla yaban hayatı kayıt altına alındı.

Ganos Dağı'nın farklı noktalarına yerleştirilen fotokapanlar, insan gözünden uzak kalan yaban hayatına ait görüntüler kaydetti. Bölgede doğal yaşamın kesintisiz sürdüğünü ortaya koyan kayıtlar, birçok yaban hayvanını aynı ekosistem içerisinde görüntüledi. Fotokapanlara yansıyan görüntülerde; yabani tavşanların ormanda dolaştığı, karacaların beslendiği, kurt ve tilkilerin gece saatlerinde hareket ettiği, yaban domuzların sürü halinde ilerlediği anlar yer aldı. Kartal ve baykuş gibi yırtıcı kuşlar da doğal yaşam alanlarında görüntülendi. Kayıtlardaki en dikkat çekici anlardan biri ise ağzında karaca taşıyan bir çakal oldu. Fotokapan kayıtları, Ganos Dağı'ndaki zengin biyolojik çeşitliliğini ve yaban hayatı açısından önemini bir kez daha ortaya koydu.