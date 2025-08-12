Gansu\'da Sel: 15 Ölü, 28 Kayıp

LANZHOU, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Yuzhong ilçesinde meydana gelen sel baskınında pazartesi öğle saatleri itibarıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükselirken 28 kişiden ise halen haber alınamıyor.

Sele neden olan şiddetli yağış 7 Ağustos akşamı eyalet merkezi Lanzhou'nun yetki alanındaki Yuzhong ve merkezin diğer bölgelerinde etkili olmaya başlamış ve maksimum yağış miktarı 8 Ağustos öğlen saatlerinden itibaren 220,2 milimetreye ulaşmıştı.

Eyalet yönetimi Yuzhong'daki afet durumuna ilişkin soruşturma başlattı.