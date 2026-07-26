Gansu'da Şiddetli Yağışlar: 10 Ölü, 23 Yaralı

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen ani seller nedeniyle 10 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

Xinhua ajansının haberine göre, Gansu'nun Dingşi kenti ve çevresinde şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor.

Yerel yetkililer, şiddetli yağışların yol açtığı ani seller nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin yaralandığını belirtti.

Dingşi'de bir bölgede kamp yapan bir grup turistin, seller nedeniyle mahsur kaldığını ifade eden yetkililer, arama kurtarma çalışması başlatıldığını aktardı.