Gaspa Uğrayan 3 Zanlı Tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişiyi darbederek parasını ve cep telefonunu gasbettikleri, ayrıca zorla senet imzalattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kırveli Mahallesi'nde yaşayan T.Ö. (55), motosikletle gelen iki kişi tarafından darbedildiğini, tehdit edilerek parasının ve cep telefonunun gasbedildiğini, ayrıca zorla senet imzalatıldığını belirterek İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, olayla bağlantılı oldukları tespit edilen D.E. (18), E.Ö. (21) ve M.N'yi (20) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.