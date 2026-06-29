Gastrodiplomasi Zirvesi Afyonkarahisar'da - Son Dakika
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Gastrodiplomasi Zirvesi Afyonkarahisar'da

29.06.2026 17:53
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Afyonkarahisar, Türk mutfağını tanıtan gastronomi etkinliğine ev sahipliği yaptı. Lezzetler beğenildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı tarafından Türk mutfağının tarihsel ve kültürel mirasını dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen 'Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras' programının üçüncü durağı Afyonkarahisar oldu. Kentin tescilli lezzetleri olan tandır çorbası, keşkek, bükme, zülbiye ve ekmek kadayıfı, programa katılan yerli ve yabancı gastronomi severlerden tam not aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Türk mutfağının küresel ölçekte markalaşması için yürüttüğü çalışmalar kapsamında düzenlenen 'Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras' zirvesinin üçüncüsü, 2019 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olan gastronomi şehri Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Akademisyenlerin ve sektör temsilcilerinin katıldığı zirvede, yerel mutfakların kültürel diplomasideki stratejik rolü değerlendirildi.

Programda konuşan Vali Naci Aktaş, mutfak kültürünün ülkeler arası ilişkilerdeki stratejik rolüne dikkati çekerek gastronomisinin küresel tanıtımdaki önemini vurguladı. Vali Aktaş, Afyonkarahisar'ın bu alandaki eşsiz konumuyla Türkiye'nin gastrodiplomasi vizyonuna en büyük katkıyı sunacak şehirlerin başında geldiğini belirtti.

Zirveye video mesaj ile katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, yerel gastronomi değerlerinin küresel markalaşmadaki önemini vurguladı. Prof. Dr. Duran, Türk mutfağının bir kültürel diplomasi unsuru olarak dünyada hak ettiği yere gelmesi için çalışmaların süreceğini dile getirdi.

Belediye Başkanı Burcu Köksal, şehrin lezzet mirasını uluslararası arenada daha güçlü bir şekilde temsil etmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Program kapsamında Afyonkarahisar'a gelen yerli ve yabancı gastronomi profesyonelleri, şehir merkezindeki etkinlikte bir araya geldi. Katılımcılar, kentin tescilli lezzetleri arasında yer alan tandır çorbası, keşkek, bükme, zülbiye ve ekmek kadayıfı gibi geleneksel tatları yerinde deneyimleme fırsatı buldu. Şehrin zengin kültürel mirasını yansıtan tadım etkinliği, beğeni topladı.

Haber- kamera: Kadir KAPLAN/AFYONKARAHİSAR,

Kaynak: DHA

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