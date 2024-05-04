GAÜN Diş Hekimliği Fakültesi\'nden 1. Ulusal Bahar Sempozyumu

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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından "1. Ulusal Bahar Sempozyumu" düzenlendi.

Atatürk Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumda konuşan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Başkanı Prof. Dr. Uğur Aydın, bu tür etkinliklerin mesleki becerilerin edinilmesinde önemli olduğunu belirtti.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Aydın, "Hekimlik hayat boyu öğrenmeyi gerektiren bir meslek grubudur. Dolayısıyla bu tür bilimsel etkinlikler bilgi ve becerilerimizi güncellemek adına çok değerlidir. Mümkün oldukça buradaki güncel bilgileri edinerek mesleki yaşantınızı geliştirin hayat boyu öğrenin. Doç. Dr. Derya Gürsel Sürmelioğlu, bilgi ve tecrübesiyle bu sempozyumu düzenlememizde katkı sağladı ona ve diğer arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ederim." dedi.

Gaziantep Diş Odası Başkanı Yücel Özbaş ise Diş Hekimliği Fakültesi ile önemli işler yaptıklarını aktararak emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra akademisyenler tarafından sunum yapıldı.